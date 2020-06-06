Берлин, 6 июня, 2020, 23:12 — ИА Регнум. Немецкие учёные выяснили, что коронавирус проникает в мозг человека через обонятельный эпителий, двигаясь по нервам в его центральные области. Именно этим объясняется потеря обоняния и нейродегенеративные симптомы при COVID-19. Нерецензированный препринт исследования опубликован в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Работа мозга

Учёные из Свободного университета Берлина изучили образцы тканей, взятых от 32 пациентов, погибших от COVID-19. Изучив концентрацию вируса в разных частях нервной системы, учёные пришли к выводу, что именно через обонятельные рецепторы в носу вирус по нервным клеткам проникает внутрь мозга.

И хотя, по предварительным данным, вирус не может размножаться в мозгу, однако он приводит к воспалениям и кровоизлияниям, которые могут закончиться инсультом.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что по данным немецких и французских учёных, коронавирус нового типа способен не только проникать в нейроны головного мозга, но и вызывать в нем нейродегенеративные процессы.