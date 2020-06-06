Санкт-Петербург, 6 июня, 2020, 13:50 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки, то есть в пятницу, 5 мая, выявили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это практически совпало с показателем предыдущего дня (52 случая). Такие данные 6 июня приводит оперативный штаб.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Заболевшие-выздоровевшие в Ленобласти

Нарастающим итогов общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Ленобласти к субботе достигло 3137 случаев. Новые случаи выявлены в населенных пунктах Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Приозерского, Тосненского районов Ленобласти, городах Кингисепп и Кириши.

Нарастают темпы выписки из больниц жителей региона, переболевших COVID-19. Всего выздоровели 2139 человек, в том числе 128 — за последние сутки.

Список смертей от опасного заболевания увеличился на одну фамилию за сутки, теперь в нем 18 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области с 5 июня разрешены медосмотры для военных и будущих студентов, продажа косметики и парфюмерии.