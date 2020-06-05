Результат президентских выборов предрешен, в них нет интриги — но это не значит, что у них нет значения. Значение выборов невозможно переоценить — потому что они выявляют волю народа. А именно она и является главной в России. Не случайно поэтому Владимир Путин и напомнил о том, что единственным источником власти в нашей стране является народ — и это не просто слова из Конституции.

Иван Шилов ИА Регнум

Источник власти — то есть власть не просто опирается на народ, отражает интересы его большинства, но и осознано выбрана им. Да, нынешние выборы носят референдумный характер — но кто в здравом уме будет спорить с тем, что наш народ давно уже выбрал Путина и доверяет ему, подтверждая это доверие через голосование? Кто будет спорить с волей и мнением народа?

Только те, кому неинтересно его мнение, и те, для кого он чужой.

Если бы речь шла просто о внешних силах, иностранных державах, которым выгодно говорить о том, что в России фальшивые выборы, потому что у русских нет настоящего выбора, и вообще власть Путина держится на насилии, пропаганде и страхе, то можно было бы просто не обращать внимания на это — в нашей истории мы неоднократно сталкивались с тем, что Запад называл наших правителей тиранами, отказывая им в народной поддержке. Это право Запада — и инструмент его борьбы с нами.

Но ведь сейчас Запад ссылается на наших же сограждан (живущих в России или уехавших в эмиграцию), заявляющих то же самое — выборы ненастоящие, у Путина нет реальной поддержки, надо вообще объявить его нелегитимным, узурпатором. То есть люди, считающие себя частью нашего народа, открыто, в глаза врут, причем адресуют эту ложь не только Западу, но и своему же собственному народу. Получается, одно из двух — или им абсолютно неважно мнение народа (ни о Путине, ни о них самих), или же они не являются частью народа. Какой вариант они сами выберут?

Естественно, никакой — и будут продолжать уверять всех и вся, что они правы, а народ безмолвствует и боится, поэтому его мнение не имеет никакого значения. Будут кричать о том, что «надо спасать народ и Россию!», и спорить только насчет того, как лучше это сделать — самим или с опорой на внешние силы (да, это вечная «заграница нам поможет»). Этот спор будет длится еще долгие годы — но мало кто из его участников найдет в себе силы и мужество признать, что народ не с ними, а с Путиным, и не потому, что «Путин устранил или убил всех конкурентов и не дает им появится» (а это ведь один из главных тезисов антипутинизма как западных элит, так и наших внутренних и внешних «борцов с режимом»), а потому что Путин сам с народом и из народа.

У Путина никогда не было и нет чувства собственного превосходства, избранности, принадлежности к «соли земли» и «лучшим людям» — и это осознается на сознательном и подсознательном уровнях нашими людьми. Путин — свой, русский, настоящий. Это невозможно имитировать никакими приемами и прихватами — и точно так же невозможно скрыть печать этой «избранности» на очень многих из красноречивых борцов с Путиным. Народ не обманешь — и в этом смысле тоже.

Тем более когда ему пытаются выдать черное за белое — убедить его в том, что вот они-то, борцы с Путиным, радеют за народ, а Путин — это воплощение зла и насилия над народом. Люди, может, и готовы были бы лишний раз поразмышлять о том, чем плох Путин и чем хороши его враги, но этому очень сильно мешает то презрение к народу, которое отпечатано на лицах «борцов» или сквозит в их словах. И дело тут даже не в прямых русофобских или снобских высказываниях всевозможных «элитариев» — а в том, что неуловимо и необъяснимо чувствуется за их пафосным обличением Путина. Не верю, говорит народ, чужие они мне, не обо мне они думают — а о власти и мести.

И что скажешь такому народу в ответ? Только знаменитое «Россия ты одурела», «народ-раб» и «вы просто не понимаете, как вас обманывает Кремль», «мы знаем, как спасти Россию»? Да, так и говорят, срываясь на ругань и подтверждая свое презрение к народу, потому что, когда здоровому взрослому человеку говорят, что «я лучше тебя знаю, что тебе надо, а твое мнение меня не волнует, да его у тебя и не может быть, потому что ты запуганный зомби», реакция может только одна. Плюнуть, перекреститься — и посмотреть как на убогого или как на врага.

Этот выбор у нас всегда есть.