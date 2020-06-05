Санкт-Петербург, 5 июня, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Петербургская больница Святого Георгия объявила поиск добровольцев на тестирование на антитела к COVID-19. Главным условием участия является документ о положительном тесте на коронавирус и двух последних отрицательных тестах.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница св. Георгия

Чтобы попасть в реестр, гражданин должен быть в возрасте от 18 до 55 лет, весить больше 50 кг, это могут быть мужчины либо женщины, не имевшие беременностей.

Подавать заявку можно не раньше, чем через две недели после выздоровления. «Предпочтительно — среднетяжелое течение заболевания», — указывают в больнице Святого Георгия. Заметим, специалисты уже предполагали, что антитела в нужных количествах вырабатываются только у пациентов, переболевших средней или тяжелой формой COVID-19.

Больница также требует от своих потенциальных добровольцев отсутствия заболеваний, в том числе инфекционных, которые могут быть противопоказанием к донорству, а также отсутствие переливаний крови.

Кроме того, они должны иметь временную или постоянную регистрацию в Петербурге или Ленобласти.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, выписку из истории болезни или амбулаторной карты с подтвержденным в лаборатории диагнозом коронавирусной инфекции, два последних отрицательных теста на SARS-CoV-2, КТ или рентгенография легких, ЭКГ, анализы крови или мочи.