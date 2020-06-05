Новосибирск, 5 июня, 2020, 09:25 — ИА Регнум. Главы городов Сибири и Дальнего Востока по видео-конференц-связи обсудили социально-экономическую ситуацию в регионах в условиях эпидемии коронавируса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Новосибирск — крупный логистический центр Зауралья, это всегда было нашей сильной стороной, важной экономической составляющей — через Новосибирск шел большой поток транспорта, туристов. Но в условиях пандемии наиболее пострадавшими отраслями оказались транспорт, авиа-, авто‑ и железнодорожные перевозки, туризм, гостиничный бизнес, сфера развлечений, непродовольственный ретейл, спорт, культура. Сейчас несколько сотен предприятий у нас полностью или частично не работают», — отметил во время заседания мэр Новосибирска, первый вице-президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) Анатолий Локоть.

По словам Локтя, больше всего пострадало малое и среднее предпринимательство. Утверждённые на муниципальном уровне меры его поддержки обойдутся бюджету города в 860 млн рублей выпадающих доходов. Всего же, согласно прогнозам, в 2020 году объём выпадающих доходов бюджета Новосибирска составит около 2,5 млрд рублей.

Главы других муниципалитетов столкнулись с похожими проблемами. Они заявили, что бюджеты недополучают большую часть доходов из-за ограничений.

Так, мэр Красноярска Сергей Ерёмин уточнил, что бюджет его краевой столицы недосчитается 600 млн рублей выпадающих доходов. По прогнозам, на конец 2020 года ущерб составит около 2,5 млрд рублей. В Благовещенске, по словам мэра Валентины Калиты, бюджетные потери около 380 млн рублей. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщил о потерях бюджета муниципалитета в 900 млн рублей.

Главы городов Сибири и Дальнего Востока считают, что самостоятельно муниципалитеты не справятся, собственных ресурсов для восполнения дефицита бюджетов просто не хватит.

На заседании было решено подготовить обращение к правительству РФ и губернаторам с просьбой поддержать местные бюджеты и оказать своевременную помощь.