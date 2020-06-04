Москва, 4 июня, 2020, 19:28 — ИА Регнум. Нота протеста была направлена в украинский МИД Россией в связи с решением властей Киева расторгнуть договор аренды на землю, которая предназначалась под постройки для российского посольства, сообщили 4 июня в пресс-службе МИД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Комментируя решение киевской администрация аннулировать договоры, российское ведомство напомнило, что они были заключены в 1999 г. в соответствии с договорённостями между правительством РФ и украинским кабинетом министров.

Тогда Москва и Киев договорились об условиях размещения и обслуживания на Украине российских посольств и в России — украинских. Тогда же украинская сторона подтвердила, что «каждый действующий договор является обязательным для его участников и должен добросовестно выполняться», отмечают в МИД РФ.

«Мы незамедлительно направили в МИД Украины ноту, в которой выразили несогласие с решениями Киевского городского совета и настоятельно попросили украинскую сторону дать им официальную оценку», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Москва также напомнила Киеву «о принципе взаимности, который лежит в основе взаимоотношений цивилизованных стран». Этот принцип предполагает возможные ответные меры на недружественные действия Киева.

Напомним, Киевская городская государственная администрация 27 мая уведомила российское посольство на Украине о расторжении трёх договоров аренды.

Украинские власти решили лишить Россию возможности пользоваться землёй на территории Киева. На трёх арендуемых в Киеве земельных участках российская сторона предполагала построить жилое здание, гараж, помещение консульского отдела и резиденцию посла.