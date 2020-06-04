Москва, 4 июня, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Инициатива США сделать «вопрос Гонконга» предметом обсуждения Совета Безопасности ООН является элементом информационной войны Вашингтона с Пекином.

(сс) Dennis Tang Гонконг

Заявление на эту тему сделала 4 июня в беседе с журналистами официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она назвала подобные действия посягательством на китайский суверенитет.

Кроме того, это является грубым нарушением норм международного права и преследует цель «свести счёты с внешнеполитическим противником».

Напомним, инициатором обсуждения «проблемы Гонконга» в СБ ООН выступили США и Великобритания — страны, которые осуждают Китай за намерение принять закон о нацбезопасности в Гонконге, расширяющий возможные меры устранения беспорядков.