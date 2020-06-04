Рига, 4 июня, 2020, 18:35 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Латвии в апреле составил 9%, что выше среднего показателя по Европейскому союзу. Об этом свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat.

Флаг ЕС

Согласно обнародованным данным, в среднем в апреле безработица в станах ЕС равнялась 6,6%, в еврозоне — 7,3%. Сильнее других от пандемии коронавируса пострадала Испания, где безработица составляла 14,8%, следом Латвия — 9%, далее Кипр — 8,9%, Франция — 8,7%, Литва — 8,6%, Хорватия — 8,1%, Швеция — 7,9% и Люксембург — 7,5%.

Наиболее низкий уровень безработицы в ЕС зафиксирован в Чехии (2,1%), Польше (2,9%), Нидерландах (3,4%) и Германии (3,5%).

Отмечается, что без работы в ЕС оказались 14,079 млн человек.

В обзор Eurostat не были включены Эстония, Греция и Венгрия.