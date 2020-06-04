Москва, 4 июня, 2020, 18:21 — ИА Регнум. В США губернаторы и мэры, принадлежащие к Демократической партии, всячески саботируют распоряжения президента, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 4 июня корреспонденту ИА REGNUM.

U.S. Air Force Американский спецназ

«Это очень хорошо заметно в ходе нынешних беспорядков. Они идут сильнее там, где губернаторы и мэры — демократы. Потому что в рамках нынешних догматов Демократической партии нужны уступки любому меньшинству. Даже если это меньшинство совершает насилие, то, по официальной концепции Демократической партии, в этом виновно большинство. Демократические мэры и губернаторы саботируют даже прямые распоряжения президента о применении вверенных им сил. И не собираются ни вводить Национальную гвардию, ни отдавать полиции приказа стрелять на поражение», — сказал Вассерман.

Как полагает Вассерман, вероятно, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время использует федеральные войска для подавления мятежей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявил, что рассчитывает урегулировать ситуацию с беспорядками в стране без привлечения военных сил, однако это «будет зависеть от обстоятельств».