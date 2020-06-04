Москва, 4 июня, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Отношения России и Турции основаны на взаимной выгоде и уважении без всякого давления, без угроз санкционных мер, периодически посылаемых из Вашингтона в адрес Анкары, являющейся, ко всему прочему, союзником США по блоку НАТО, сказала 4 июня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмера.

En.kremlin.ru Флаги России и Турции

Ранее Палмер заявил, что Вашингтон обеспокоен укреплением отношений Турции с Россией, особенно подчеркивая военно-техническое сотрудничество и закупки Анкарой российской военной техники.

На видеоконференции, организованной германским Фондом Маршалла в Вашингтоне, он заявил, что турецкая сторона «в конечном счёте разочаруется в своих отношениях» с Россией, так как Москва рано или поздно «предаст» Турцию.

«Периодически озвучиваемые Вашингтоном угрозы санкционного наказания Турции, а она является союзником США по НАТО, а угрозы раздавались за приобретение ЗРК С-400 «Триумф». Эти заявления и это давление как раз демонстрируют дефекты от различного рода союзничества по американскому образцу», — добавила Мария Захарова.