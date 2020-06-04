Северодвинск, Архангельская область, 4 июня, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Из-за стремительного распространения новой коронавирусной инфекции с 6 июня будет закрыт Северодвинск. Ограничения будут введены и на въезде в город, и на выезде.

Severodvinsk.info На въезде в Северодвинск

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Архангельской области, исключение будет сделано для граждан, которые прибывают в город и выезжают из него в связи с работой или для обращения за медицинской помощью.

Въезд в город будет разрешен также представителям спецслужб и следующим через территорию города транзитом в Онежский район.

Напомним, ранее в Северодвинске из-за коронавируса закрыли Ягринский бор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северодвинске выявлено более 1200 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе на оборонных предприятиях — «Севмаш», «Звездочка», «Арктика», «Северный рейд». Всем им рекомендовано прекратить организованную перевозку работников, проживающих на территориях Архангельска, Приморского района и Новодвинска, к месту работы и обратно.