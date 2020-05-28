Северодвинск, Архангельская область, , 13:18 — REGNUM Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Архангельской области остается напряженной, количество заболевших в последнее время значительно увеличилось. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на оперативном заседании заявил врио губернатора Александр Цыбульский.

43,5% от общего числа заболевших в области — это жители Северодвинска. При этом рост заболеваемости в городе в 2,5 раза выше, чем на остальных территориях области.

«Когда нам удастся локализовать вспышку в Северодвинске, мы выровняем ситуацию и в целом по региону», — отметил Александр Цыбульский.

Всего в Северодвинске зафиксировано 706 случаев заражения COVID-19, из них выздоровели 34 человека. 1138 человек — на самоизоляции и находятся под наблюдением врачей. Лечение на дому проходят 179 пациентов с легкой формой заболевания. Усиление контроля за соблюдением ими и членами их семей изоляции — первоочередная задача администрации Северодвинска и УМВД. При этом, как отметил Александр Цыбульский, если заболевшие люди не дают согласие на предоставление персональных данных для контроля за их нахождением дома, они должны быть госпитализированы в медучреждения.

Региональному минздраву поручено обеспечить «домашним» больным равные с пациентами стационаров условия оказания медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение.

Кроме того, должны быть усилены меры контроля за нахождением людей в общественных местах. В частности, по инициативе главы города Игоря Скубенко будет закрыта для посещений территория Ягринского бора, где в выходные массово отдыхают северодвинцы. Полиция будет осуществлять рейды по Приморскому бульвару и в прибрежной зоне, где также традиционно много отдыхающих.

Особые усилия направлены сейчас на развертывание дополнительных инфекционных коек в ЦМСЧ № 58.

По информации директора медицинского центра имени Семашко Елены Казакевич, которая сейчас курирует и ЦМСЧ № 58, на сегодня 68 коек введены в эксплуатацию, и все они заняты пациентами с пневмонией. В ближайшие дни количество коек инфекционного профиля будет доведено до 80, а в перспективе — до 95. Кроме того, пациентов, обслуживаемых ФМБА, при необходимости готовы принять и государственные учреждения здравоохранения, находящиеся в компетенции регионального минздрава.

Параллельно прорабатывается вопрос об организации работы лаборатории ФМБА по тестированию пациентов на COVID-19, ведь все работающие сегодня в регионе лаборатории вышли практически на проектный максимум — 1700 исследований в день.

Самая большая проблема — поставка необходимого для организации работы лаборатории оборудования, которое сейчас в дефиците по всей стране. К этому вопросу по просьбе главы региона подключился и начальник управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства Михаил Ратманов, который на днях побывал в Северодвинске, чтобы лично оценить ситуацию на месте.

«Объем тестирований покажет реальную картину. В качестве временной меры мы увеличим количество проводимых в день за счет ФМБА тестирований — с 300 до 500 — на базе лаборатории «Гемотест». Параллельно с этим в течение двух недель поставим часть оборудования для развертывания своей лаборатории, а в течение месяца постараемся найти и недостающее», — пояснил Михаил Ратманов.

Что касается соблюдения ограничительных мероприятий на самих предприятиях, то, по информации их руководства, этот вопрос поставлен на жесткий контроль.

В целом все высказанные на заседании штаба предложения по ограничительным мерам в регионе в целом и в Северодвинске в частности будут проанализированы до конца дня, чтобы завтра принять окончательное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство зараженных новым коронавирусом в Северодвинске — работники оборонных предприятий — ЦС «Звездочка» и АО «ПО «Севмаш». ФМБА, обслуживающее сотрудников предприятий, сообщило о смерти одного пациента.