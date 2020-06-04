Ново-Огарево, Московская область, 4 июня, 2020, 14:53 — ИА Регнум. Военный госпиталь для больных COVID-19 необходимо незамедлительно разворачивать в Забайкальском крае. Об этом заявил 4 июня президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Mil.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу

Глава государства указал на увеличение подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Забайкалье, отметив, что «динамика там пока сложная» и региону нужно как можно быстрее оказать помощь.

«Поэтому прошу министра обороны незамедлительно приступить и к развертыванию соответствующих структур госпиталя, в данном случае в Забайкалье», — подчеркнул Путин.

Госпиталь нужно укомплектовать оборудованием и специалистами, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом увеличилось в Забайкалье до 1321, скончались от коронавирусной инфекции 24 человека.

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