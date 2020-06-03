Чита, , 13:13 — REGNUM Взрывной характер распространения SARS-CoV-2 в Забайкальском крае не позволяет властям региона смягчить карантинный режим. Как сообщает сегодня, 3 июня, оперативный штаб региона, на основании рекомендаций главного санитарного врача Забайкальского края подписано постановление о продлении особого режима работы в сфере торговли и услуг Читы до 7 июня включительно.

«Режим работы объектов торговли непродовольственными товарами, торговых центров, рынков, организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере услуг установлен до 19.00 в среду-пятницу. Суббота, воскресение — выходные дни», — говорится в документе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 3 июня общее число носителей SARS-CoV-2 в Забайкалье достигло 1257 человек. Зафиксировано 22 летальных исхода. Ранее с 29 мая по 2 июня в регионе были закрыты все непродовольственные магазины салоны красоты и прочие отделы в торговых центрах, не имеющие отдельного входа и площадью менее 400 кв.м.