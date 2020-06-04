Санкт-Петербург, 4 июня, 2020, 14:40 — ИА Регнум. В Петербурге 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании приговорил женщину к шести годам заключения за содействие и помощь террористам на Ближнем Востоке. Правда, приговор оказался условным. О нем сообщили 4 июня в объединенной пресс-службе судебных ведомств города.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Суд установил, что Таслима Колейникова помогла своему сожителю М., когда тот объявил о желании вступить в вооруженное формирование международной террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сожитель Колейниковой сообщил ей, что собирается в Сирию, где хочет вступить в террористическую структуру. Понимая, что без ее помощи он не справится, так как не знает иностранных языков и не имеет денег, подсудимая решила ему помочь.

Для этого, как установил суд, она за свои деньги купила авиабилеты до Стамбула. Когда они вдвоем прибыли в Турцию, Колейникова несколько месяцев оплачивала проживание сожителя в Стамбуле и даже лично вела переговоры с представителями «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти лица готовили для ее мужчины незаконное пересечение турецко-сирийской границы.

Затем, считает обвинение и подтвердил суд, Колейникова проводила возлюбленного до границы, которую он незаконно пересек, после чего вступил в террористическую организацию и участвовал в боях против правительственных сил Сирии.

Женщину признали виновной за «дачу советов, предоставление информации и устранение препятствий» на пути сожителя, ставшего террористом.

Суд учел, что Колейникова активно способствовала расследованию и уголовному преследованию других соучастников, чем несколько смягчила себе наказание. Помимо условного срока ей ограничили свободу на год и назначили испытательный срок в 2 года.