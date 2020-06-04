Санкт-Петербург, 4 июня, 2020, 10:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге стало известно о смерти еще двоих медиков, которые боролись с коронавирусной инфекцией: рентгенолаборанта Елизаветинской больницы Ларисы Кирилловой и врача-травматолога больницы Иоанна Кронштадтского Александра Лапина.

Фото: личный архив родственников Лапина.

О смерти коллеги по Елизаветинской больнице сообщили в пресс-службе медучреждения. Рентгенолаборант Лариса Кириллова скончалась на 56-м году жизни 3 июня в больнице имени Боткина.

«Лариса Эльмаровна родилась в поселке Скреблово Лужского района Ленинградской области. Проработала в нашей больнице с момента её основания — почти 38 лет, — рассказали в больнице. — Последние несколько лет работала во флюорографическом кабинете рентгеновского отделения. Выполняла флюорографические снимки пациентам стационара, в том числе больным реанимационных отделений, и поликлиники».

О смерти 68-летнего врача-травматолога Александра Лапина из городской больницы Святого Праведного Иоанна Кронштадтского сообщили родственники медика активистам, собирающим данные для пополнения «Стены Памяти» на Садовой улице. Его не стало 2 июня, он также погиб от осложнений, вызванных COVID-19.

«Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству и медицине, был настоящим профессионалом, вернул к жизни и поставил на ноги очень много людей», — рассказали родственники Александра Лапина.

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Отметим, по неофициальным данным, которые разыскиваются и пополняются представителями общественности и журналистами, в Санкт-Петербурге с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, к 4 июня скончались 29 медицинских работников — врачи, медсестры, санитары и другие сотрудники медучреждений.

Официальных подтверждений полного списка погибших от коронавирусной инфекции врачей нет. Городские власти признали смерть от осложнений, вызванных COVID-19, лишь порядка десяти медиков.