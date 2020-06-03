Санкт-Петербург, 3 июня, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Председатель комитет по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков заразился коронавирсной инфекцией, но продолжает работать. Об этом 3 июня сообщает издание «Мойка78» со ссылкой на самого чиновника.

Фото: пресс-служба комитет по социальной политике Санкт-Петербурга Председатель комитет по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков заразился коронавирсом

Недомогание и небольшая температура побудили председателя комитета по социальной политике обратиться к врачу и сдать анализы. Тест на коронавирус показал положительный результат. Но поскольку симптомы инфекции легкие, чиновник остался на амбулаторном лечении, при этом продолжив работать дистанционно.

Как сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по соцполитике, Александр Ржаненков с понедельника находится на больничном, дома. Диагноз начальника им неизвестен.

Ржаненков возглавляет комитет с 2009 года, являясь одним из «долгожителей» в исполнительной власти города.