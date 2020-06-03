Тверь, 3 июня, 2020, 16:04 — ИА Регнум. 1 тыс. 229 человек выздоровели после коронавируса в Тверской области за период пандемии, 82 пациента выписаны с выздоровлением за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в пресс-службе правительства Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Сводка по заражению коронавирусом в Тверской области на 3 июня

За сутки в регионе подтверждено 36 положительных тестов на коронавирус.

«Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом — без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус», — уточнили в пресс-службе.

Общее число случаев заражения коронавирусом составило на 3 июня 1 тыс. 731, на данный момент 469 пациентов изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 33 пациента с положительными тестами на коронавирус скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

В регионе наращиваются объёмы тестирования жителей — за последние сутки обследованы 1 тыс. 982 человека, в общей сложности тесты сдали 68 тыс. 557 человек.