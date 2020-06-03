Санкт-Петербург, 3 июня, 2020, 08:32 — ИА Регнум. В общей сложности более 800 человек находятся в двух пансионатах в Курортном районе Петербурга, перепрофилированных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Работу обсерватора в пансионате «Балтиец» и стационара в пансионате «Заря» проверил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Baltiets.ru Пансионат «Балтиец»

В «Балтийце» оборудован обсерватор для тех, у кого нет возможности соблюдать обязательную самоизоляцию по месту жительства. За все время работы обсерватора туда поступило 702 человека. В настоящее время там находчтся 263 человека, из которых 80 — жители Петербурга, 183 — жители других регионов РФ, прибывшие в город из-за рубежа.

«Некоторые прибыли из-за границы с маленькими детьми и даже с собаками. Соответствующие условия созданы для всех», — отметил губернатор.

Все постояльцы обеспечены питанием и доступом в интернет, можно заказать доставку еды.

А соседний пансионат «Заря», в котором с 24 марта по 22 апреля действовал обсерватор, в настоящее время превращен во временный инфекционный стационар Городской больницы № 40 для больных с тяжелой и средней тяжести формой COVID-19.

Сейчас здесь находится на лечении 601 человек. Всего в «Зарю» было госпитализировано 1542 человека. С пациентами работают 77 врачей и около ста медсестер.

«Работающие здесь врачи не допустили ни одного летального исхода», — сказал Александр Беглов и поблагодарил медиков больницы №40.

Как отмечают в Смольном, на обеспечение работы в период коронавирусной инфекции пансионатам «Заря» и «Балтиец» из городского бюджета выделено 247,3 млн рублей.