Тверь, 2 июня, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Дополнительные меры поддержки бизнеса вводятся в Тверской области — рассчитывать на их получение могут работодатели, которые эти летом примут на работу подростков. Вопросы трудоустройства подростков в каникулярный период обсуждались 2 июня на совещании, которое провёл губернатор Игорь Руденя. В режиме видеоконференцсвязи в нём приняли участие главы всех муниципалитетов региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Правительством Тверской области принято решение выделить работодателям, которые возьмут на работу наших подростков, субсидию в размере 50% их заработной платы. В этом году необходимо очень ответственно отнестись к процессу трудоустройства подростков в летний период. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации ограничено проведение летней оздоровительной кампании. Наша задача — не просто обеспечить занятость детей летом, но и дать возможность им получить первые представления о работе и специальностях», — сказал губернатор Игорь Руденя.

Всего в регионе на лето 2020 года планируется трудоустроить около 3,5 тыс. подростков. При этом глава региона поручил главам муниципалитетов ужесточить отбор работодателей, которые смогут принять на работу несовершеннолетних: как к рабочим местам, так и к наставникам детей необходимо предъявлять высокие требования. Принимать подростков на работу смогут и бюджетные, и коммерческие организации, при этом зарплата должна начисляться пропорционально отработанному времени, определённому трудовым законодательством, но не ниже МРОТ в месяц (12 130 рублей). Также предусмотрена материальная поддержка со стороны центра занятости — 1500 рублей. Для поиска работы подростки должны быть зарегистрированы в центре занятости. Отметим, что традиционно школьники и учащиеся летом работают на производствах, в сельском хозяйстве, занимаются благоустройством и озеленением.