Санкт-Петербург, 2 июня, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Петербургские природоохранные прокуроры собрали деньги чтобы помочь центру диких животных «Велес» пострадавшему в пандемию от нехватки добровольных пожертвований. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба прокуратура Санкт-Петербурга.

Петербургские прокуроры помогли центру диких животных «Велес».

Из-за пандемии коронавируса центр помощи диким животным оказался на грани вымирания. Помочь и поддержать питомцев центра решили сотрудники природоохранной прокуратуры, которые собрали и перевели в фонд помощи необходимую для питания животных сумму.

«Совместно с коллегами из прокуратур Калининского, Московского, Центрального районов, Санкт-Петербургской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах и аппарата прокуратуры города собраны денежные средства, которые в качестве благотворительности переданы в центр на содержание, реабилитацию, лечение и карантинирование животных», — сообщили в прокуратуре.

Отметим, карантинный центр диких животных «Велес» — единственный в России питомник, занимающийся лечением, реабилитацией и подготовкой к возвращению диких животных в естественную среду обитания. Он располагается в Ленинградской области в посёлке Рапполово.

Подавляющее большинство подопечных центра — звери, пострадавшие по вине человека. Здесь им обеспечивают медицинский надзор и все условия для скорейшего выздоровления. «Велес» существует только за счет пожертвований и деятельности волонтеров.