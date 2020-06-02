Москва, 2 июня, 2020, 16:46 — ИА Регнум. Московские QR-коды, навязанные гражданам для отслеживания и ограничения их передвижения по городу во время объявленной ВОЗ пандемии коронавируса, не являются средством борьбы с эпидемией. Их глубокий смысл раскрывает опыт Китая, который московский градоначальник с удовольствием берёт на вооружение, не задумываясь ни о безопасности, в том числе и национальной, ни о последствиях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Побег

Доказательством бездумного использования чужого опыта для экспериментов на москвичах является использование в Китае цифровых штрих-кодов (QR-кодов) для отслеживания здоровья граждан. Процедура и соответствующие приложения находятся в данный момент в стадии разработки.

Цель отслеживания — дать оценку состоянию здоровья каждого китайского гражданина. Оценка основывается на базе данных электронных медицинских записей, включающих результаты осмотров врачами и информации об образе жизни человека: сколько алкоголя он принимает, сигарет выкуривает, часов лежит на диване и т.п.

Показатель здоровья человека будет понижаться, если он пил вино и курил сигареты, и наоборот, продолжительный сон в сумме с физическими упражнениями будут повышать оценку человека.

Система отслеживания будет работать через цифровой QR-код на смартфонах. Эта технология родилась в Китае вместе с эпидемией коронавируса, а сейчас используются для определения, может ли человек войти в здание или воспользоваться общественным транспортом.

Например, чтобы посетить пекинский супермаркет, гражданин обязан предоставить сотруднику супермаркета штрих код, в котором заключена вся информация о его здоровье. Приложения для смартфонов со штрих-кодом работают в системе светофора, где красный цвет означает, что человек представляет опасность для здоровья, а зеленый — то, что он может войти в здание. Некоторые из этих QR-кодов были основаны на истории путешествий гражданина. Если китаец отправился в район повышенного риска, этот код может изменить цвет. Другие были основаны на том, что люди сами декларировали свое состояние здоровья, описывая симптомы, или на информации об их поездках.

Предполагается, что данная система будет работать постоянно, даже после того, как коронавирус будет взят под жёсткий контроль. В этом, в частности, заинтересован разработчик приложения Alipay — платформы мобильных платежей, принадлежащей филиалу Alibaba Ant Financial. В данный момент этим приложением обязаны пользоваться все жители города Ханчжоу для получения «кода здоровья».

Очень похожие мероприятия по повышению здоровья прописаны и в московской стратегии развития медицины до 2030. Пока идеи московской власти задрапированы вуалью многозначных слов, но, сопоставив их с китайским опытом, можно легко сорвать эту вуаль.

Стратегия предполагает использование в целях улучшения состояния здоровья москвичей их биометрических и генетических данных, условно обезличенных, и их обработку с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Данные будут содержаться в электронных историях болезни и генетических паспортах. Помимо собранных и внесенных в базу биометрических параметров, состояние здоровья москвичей будет отслеживаться с помощью носимых или вживляемых в тело устройств. Это делается для того, чтобы поддерживать стремление москвичей к ведению здорового образа жизни и способствовать предотвращению заболеваний. Именно здесь висит вуаль неопределенности. Дернем за её уголок и увидим, что поддерживать стремление можно как минимум двумя способами. Первый связан с созданием бесплатных условий для поддержания здоровья — ежегодные медицинские осмотры, меры по профилактике заболеваний, санаторно-курортное лечение, спортивные и ОФП-секции в каждом микрорайоне, государственная пропаганда правильного питания и здорового образа жизни, достаточное количество медицинских учреждений и высоко квалифицированного медицинского персонала, решение экологических проблем. Но это очень дорого и связано с проблемами управления людьми и экономикой города.

Второй способ поддержания здоровья москвичей — заставить их вести здоровый образ жизни за их счёт, применяя карательные меры, вплоть до создания таких условий, при которых медицинская страховка не сможет покрыть необходимые для продолжения жизни медицинские расходы. Ведь на основании данных об образе жизни и здоровье москвичей, полученных от носимых и вживлённых датчиков, страховые компании будут вычислять размер страховых выплат. Другими словами, в городе будет внедрена рейтинговая система, которая разобьёт людей на касты. В низшей буду те, кто вынужден работать на двух работах, воспитывать несколько детей и вследствие этого не имеет времени на достаточное количество физических упражнений, а также те, кто не имеет финансовой возможности получать качественную белковую пищу, свежие овощи и фрукты в должном объёме, а вынужден черпать силы из высокоуглеводной дешевой и доступной в любом магазине еды. Или те, кто будет отказываться от прививок и вакцинации вследствие врожденных хронических заболеваний или даже таких распространенных, как атопический дерматит, вызванный низкокачественными продуктами питания. Им, скорее всего, будет отказано в определенных социальных услугах, в возможности выезжать за рубеж или посещать общественные места. А может и просто выходить из дома.

Высшую касту займут те люди, которые в условиях платных спортивных секций, тренажеров, бассейнов, лучших дорогих лекарств, качественного медицинского обслуживания, полученной ими возможности получать высокий пассивный доход, нанимать обслуживающий персонал и специалистов по воспитанию и уходу за детьми, будут тратить достаточное внимание и время для своего здоровья и физической формы. Или просто будут способны откупиться от социального и медицинского мониторинга.

Кто знает, возможно, будет открыта биржа по торговле социальными баллами, подобная международной углеродной бирже, на которой развитые страны по дешёвке покупают у своих старых и новых постсоветских колоний права на выбросы парниковых газов для сохранения привычного образа жизни и имитации борьбы с глобальным потеплением.

Китайский опыт — это наступившее будущее, но не такое уж оно оказалось светлое. Этот опыт почему-то не вызывает волны возмущения у прогрессивной западной общественности, любящей порицать всяческое насилие над личностью и притеснение её прав и свобод. Наверное, потому что западной прогрессивной общественности, как и московской мэрии, нравится будущее общество тотального цифрового контроля и социальных каст.