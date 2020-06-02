Тверь, 2 июня, 2020, 12:59 — ИА Регнум. 60 человек, у которых ранее выявляли положительные тесты на коронавирус, выписаны с выздоровлением за минувшие сутки в Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 2 июня.

Пресс-служба правительства Тверской области Сводка по ситуации с коронавирусом в Тверской области

За сутки в регионе подтвердили 45 новых положительных тестов на коронавирус. Всего в Тверской области с начала пандемии подтверждено 1 тыс. 695 случаев заражения, при этом 1 тыс. 147 пациентов уже выписаны с выздоровлением. 520 человек изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. 28 пациентов спасти не удалось.

Отметим, что за последние сутки на коронавирус в Тверской области обследовали 1 тыс. 799 человек, общее число обследованных достигло 66 тыс. 575 человек.