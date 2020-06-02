Санкт-Петербург, 2 июня, 2020, 12:49 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает преждевременным открытие парков, скверов, кафе и ресторанов, а также другое смягчение ограничительных мер, введенных в городе для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в своем обращении к петербуржцам.

ИА REGNUM Александр Беглов

«Обстановка остается сложной, число госпитализированных петербуржцев по-прежнему высокое. О переломе эпидемической ситуации говорить рано», — сказал Беглов.

Губернатор считает полностью обоснованными рекомендации по использованию масок и перчаток на улицах, обязательное их применение в общественных местах, на транспорте, в магазинах и других объектах временного пребывания людей, а также действующие ограничения доступа к территориям и объектам, где возможно массовое заражение коронавирусной инфекцией.

Приносят свои плоды усилия по поддержке медиков, продолжается развертывание и оснащение специализированного коечного фонда. По словам Александра Беглова, «теперь мы больше знаем о вирусе, чем в начале эпидемии».

«Мы понимаем, на каких направлениях надо твердо держать оборону, а где возможны небольшие послабления», — сказал градоначальник.

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Беглов напомнил, что с 1 июня возобновлена работа нотариальных контор и юридических консультаций, работают МФЦ, петербуржцы могут посещать кладбища, используя средства индивидуальной защиты. Снят запрет на выход из дома людей старше 65 лет, разморожены льготные проездные.

Однако парки и скверы, учреждения культуры, кафе и рестораны, непродовольственная торговля пока ждут разрешения начать работу. Для их поддержки на период закрытия принимаются определенные меры.

Напомним, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее их количество с начала пандемии достигло 16 689 случаев Умерли 223 человека. Выздоровели 6008 человек.