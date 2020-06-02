Санкт-Петербург, 2 июня, 2020, 12:33 — ИА Регнум. Пассажиропоток петербургского аэропорта «Пулково» в апреле 2020 года, в разгар коронавирусных ограничений, сократился более чем на 92% по отношению к апрелю 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 2 июня в управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

Pulkovoairport.ru «Пулково»

«В апреле 2020 года аэропорт «Пулково» обслужил 111,5 тыс. пассажиров. В апреле 2019 года пассажиропоток аэропорта Санкт-Петербурга составил 1,4 млн человек», — заявили в компании.

Таким образом, показатели апреля 2020 года составляют только 7,96% от показателя апреля 2019-го.

Отметим, за весь 2019 год «Пулково» обслужил 19,6 млн пассажиров, то есть средний показатель за месяц в прошлом году составил 1,63 млн человек. Таким образом, апрельский показатель 2020 года сокращается до 6,8% от среднемесячного в 2019 году.

Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин распорядился полностью закрыть границы России в связи с пандемией коронавируса 28 марта 2020 года. По сей день они не открыты, поэтому майские показатели петербургского аэропорта вряд ли будут существенно отличаться от апрельских. Сейчас в «Пулково» из-за рубежа прилетают только эвакуационные рейсы с соотечественниками, за два месяца они привезли около трех тысяч человек.