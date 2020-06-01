Санкт-Петербург, 1 июня, 2020, 15:07 — ИА Регнум. Военнослужащие Западного военного округа провели дезинфекцию крейсера «Аврора», находящегося на вечной стоянке у Петроградской набережной Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Крейсер Аврора

Спецобработка «Авроры» проведена по распоряжению командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЗВО.

Обработке дезинфицирующими жидкостями подвергли все места пребывания туристов и посетителей корабля, в том числе трап, верхнюю палубу, музейные помещения, образцы исторического вооружения и пояснительные таблички.

Также раствором, убивающим возбудителей всех инфекций, обработали внутренние помещения корабля, на котором несёт службу экипаж: кают-компанию, учебные классы, пост живучести, помещения дизель-генераторов, трюма и другие объекты.

«Общая площадь обработанной поверхности превысила 6 тыс. кв. метров», — отметили в ЗВО.

Обеззараживание проводили раствором дветретиосновной соли гипохлорита кальция, состав которого не повредит сохранности исторического корабля и его элементов.

Напомним, 24 мая 2020 года исполнилось 120 лет со дня спуска на воду крейсера «Аврора», сыгравшего большую роль в истории России. Торжества по этому поводу проведут позднее, а пока музей на крейсере закрыт в связи с карантинными мерами.