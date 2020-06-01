Санкт-Петербург, 1 июня, 2020, 14:35 — ИА Регнум. Эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусной пандемией в Петербурге всё ещё сложная, множество горожан оказалось в больницах. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов 1 июня на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Александр Беглов

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает оставаться сложной. У нас количество заболевших превышает количество выздоровевших. Поэтому работа такая, непростая, сложная. За выходные дни большое количество было госпитализировано», — сказал Беглов.

Он не уточнил, о каких числах идет речь. Около недели назад комитет по здравоохранению оповещал, что в городе в 2−3 раза возросли показатели суточной госпитализации — в день отправляют в больницы по 670 человек.

«Всё-таки, хотел бы отметить, что она (ситуация) имеет тенденцию к определенному замедлению», — добавил Беглов.

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Напомним, в Петербурге за последние сутки выявили 364 новых носителей коронавируса, всего в городе зафиксировано 16 тыс. 313 случаев заражения. Власти подтвердили 213 смертей от COVID-19, в том числе девять за последние сутки.