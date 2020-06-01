Санкт-Петербург, 1 июня, 2020, 14:15 — ИА Регнум. В день, когда в Петербурге постепенно начали ослабевать ограничения, связанные с коронавирусом, горожане массово потянулись на улицу. Согласно сервису «Яндекса», так называемый «индекс самоизоляции» в городе к 13:00 мск достиг 1 балла из пяти возможных.

Дарья Драй ИА REGNUM Пара на стрелке Васильевского острова

Это свидетельствует о том, что «на улице очень много людей», полагает сервис.

В красной зоне петербургские показатели находились еще с 8 часов утра. Столь низких показателей за все время пандемии город почти не демонстрировал.

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Заметим, с 1 июня в Петербурге заменили обязанность ношения масок и перчаток на улице на рекомендацию. В общественных местах и транспорте, включая такси, применять средства защиты все еще необходимо под угрозой штрафов. Кроме того, в городе открыли для посещений кладбища, но только в масках и перчатках. Также отменено обязательное нахождение дома лиц старше 65 лет.

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Добавим, за последние сутки в Петербурге выявили 364 новых носителя коронавируса, всего в городе зафиксировали 16 тыс. 313 случаев заражения.