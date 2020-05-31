Абуджа, 1 июня, 2020, 01:09 — ИА Регнум. Вооруженные люди совершили нападение в штате Катсина на северо-западе Нигерии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию и очевидцев произошедшего.

U.S. Navy Нигерийские солдаты

По словам очевидцев, около 500 вооруженных человек на мотоциклах напали на Фаскари. В результате нападения, по официальным данным, были убиты 18 человек, однако не исключено, что число жертв может возрасти. Отмечается, что бандиты напали и на деревню Сабон-Гарин, где убили местного лидера — 55-летнего Абдулхамида Сани — после неудачной попытки его похитить.

Полиция не исключает, что нападавшие являлись членами одной из преступных группировок. В настоящее время нигерийские силовики прочесывают леса в поисках нападавших.