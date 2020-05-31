Минск, 31 мая, 2020, 15:15 — ИА Регнум. В ночь с 30 на 31 мая в аэропорту «Столичный» в Пекине на борт самолета министерства обороныБелоруссииотгрузилипартию медицинских средств, предназначенных для борьбы с COVID-19. Об этом сообщается 31 мая в пресс-службе посольства Белоруссии в КНР.

China.mfa.gov.by Четвертая партия медицинского груза для Беларуси отправлена из Китая.

Это четвертая за два месяца партия медицинских изделий. На борт самолета, в частности, были отгружены средства защиты, бесконтактные термометры, тест-системы, кислородные концентраторы и другие изделия медицинского назначения.

Китайский комитет Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству, дружбе и сотрудничеству совместно с компанией Fosun Pharma безвозмездно передали Белоруссии ПЦР-тестыдлявыявления COVID-19, международная организация UNICEF передала кислородные концентраторы, компания DaShiwei передала маски KN95.

От города центрального подчинения Чунцин была передана защитная одежда. Шэньсийский университет традиционной китайской медицины предоставил республике пятьдесят тысяч препаратов для профилактики и поддержки лечения COVID-19. Объем груза составил свыше 140 куб. м., вес — 22 тонны.

China.mfa.gov.by Четвертая партия медицинского груза для Беларуси отправлена из Китая.

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Напомним, по данным от 30 мая в Белоруссии выявили 41 658 случаев .