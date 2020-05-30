Екатеринбург, 30 мая, 2020, 20:16 — ИА Регнум. В Свердловской областной клинической больнице №1 отмечена вспышка коронавируса. Информацию подтвердили журналистам в региональном оперативном штабе.

Mzco.info Коронавирус. Свердловская область

По официальным данным, заразились 16 медработников. К настоящему времени для недопущения дальнейшего распространения коронавируса приняты соответствующие карантинные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Свердловской области подтверждено 5184 случая коронавирусной инфекции. 2142 человека уже поправились, а ещё 26 умерли.