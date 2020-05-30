Брюссель, 30 мая, 2020, 19:23 — ИА Регнум. Европейский союз призвал президента США Дональда Трампа возобновить отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), 30 мая сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«Перед лицом глобальной угрозы сейчас самое время для расширения сотрудничества и совместных решений… Мы настоятельно призываем США пересмотреть свое объявленное решение» , — заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая Дональд Трамп объявил о разрыве всех отношений между США и ВОЗ.

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