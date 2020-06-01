Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 1 июня, 2020, 12:00 — ИА Регнум. В годы Великой Отечественной войны жители Хабаровского края проявили героизм на трудовом фронте. Здесь были построены боевые корабли, самолёты, произведены мины, бомбы, снаряды. Хабаровчане поставляли красноармейцам продовольствие. С нуля здесь были созданы мощные оборонные предприятия.

В Хабаровском крае родился один из выдающихся активных участников и руководителей партизанского движения в Белоруссии Константин Заслонов. Он погиб в бою против прихвостней фашистов. В 1943 году Заслонову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

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