Москва, 1 июня, 2020, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

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Предполагается введение мер государственной поддержки в виде ежемесячных денежных пособий занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи. Размер пособия предполагается установить в объеме одного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Сейчас МРОТ составляет 12 130 рублей.

Заодно предлагается ввести в федеральное законодательство определение домашнего хозяйства — «обеспечение своей семьи всем необходимым для жизни (уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства I группы, иная деятельность по дому».

Однако выплаты предлагаются не всем домохозяйкам, а только безработным. Еще одно ограничение — размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ.

Отмечается, что при определении права на получение ежемесячного денежного пособия в связи с ведением домашнего хозяйства будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи: супруги, супруга, родителей, несовершеннолетних детей и совершеннолетних детей, обучающихся по очной форме обучения до достижения ими возраста 23 лет, а также инвалидов с детства I группы.

Инициатива предполагает выделение средств из бюджетной системы, поэтому законопроект был направлен на получение официального отзыва правительства РФ.