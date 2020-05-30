Через слизистые глаза и рта — весьма вероятен.

Через загрязненные поверхности (ручки тележек, пакеты, посылки, овощи и проч) — маловероятно.

Через воду — нет.

Система вентиляции — в жилых помещениях — нет, в инфекционных больницах — низкая вероятность.

Через кожу рук — нет.

При беременности и родах отматери к плоду — нет.