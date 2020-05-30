Москва, 30 мая, 2020, 13:07 — ИА Регнум. Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале рассказал о том, как работают тесты на выявлениеCOVID-19. Существует несколько групп:

Kraszdrav.ru Тест на коронавирус

«ПЦР тест на собственно наличие вируса. Не определение его по косвенным признакам, а непосредственно определение РНК самого вируса. С лабораторной точки зрения очень точный тест. То есть он точно определяет: есть ли в присланном материале вирус или нет. Ключевое слово тут — в присланном материале. Например, кровь больного гепатитом. Там вирус либо есть — значит болен, либо нет — значит здоров.

Другое дело — COVID-19, там материалом для исследования ПЦР являются отделяемое носоглотки. Небрежный забор этого материала приводит к тому, что тест становится не информативным. То есть лаборатория говорит — в присланном материале вируса нет. А вот есть он или нет у человека — зависит от того насколько технически правильно был взят мазок. Вирус в носоглотке зараженного появляется примерно за неделю до появления симптомов и продолжает выделяться в среднем еще недели после их начала.

Анализ на антитела. Определяют не сам вирус, а «следы» его, антитела к нему. Появляются в среднем через 8−12 дней от начала симптомов. Различают антитела «острой фазы» — IgM и антитела «памяти» (поостерегусь говорить «иммунитета») — IgG. Первые (IgM) выявляются раньше и через 4−6 дней после их появления начинают снижаться и исчезают. Поэтому их наличие говорит о том, что вы переносите острую фазу болезни.

Напомню: сразу после появления симптомов IgM не определяются, они появятся в середине болезни и будут сопровождать ее до выздоровления. А вот вторая разновидность антител — IgG — появляются несколько позже антител «острой фазы». Они достигают максимума, потом начинают снижаться, но до конца так и не исчезают. Их наличие говорит о том, что вы уже перенесли болезнь и возможно имеете иммунитет против нее (про иммунитет я осторожничаю, так как полных данных у нас пока нет).

Варианты:

a) IgM+, IgG-, это острая фаза;

б) IgM-, IgG+, это перенесенная болезнь, возможен иммунитет;

в) IgM+, IgG+, это фаза выздоровления.

Бывают тесты «качественные» — просто определяют факт наличия того или иного антитела и «количественные» — определяющие концентрацию антител, что намного информативнее».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 30 мая в 85 регионах России выявлено 396 575 случаев коронавируса. Ранее доктор Мясников пояснил, почему не стоит скоро ждать массовой вакцинации от коронавируса.

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