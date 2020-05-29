Санкт-Петербург, 29 мая, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Сотрудники компании «Газпром нефть» начали возвращаться в офисы. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 мая в пресс-службе компаний. Чтобы выйти с дистанционного режима работы, персоналу придется сдать тест на коронавирус, об организации тестирования позаботился работодатель.

Пресс-служба Газпром нефти «Газпром нефть» (офис)

Ожидается, что до конца июня в офисы вернется примерно половина персонала с учетом особенностей обстановки в разных регионах и специфики деятельности подразделений. Так, сотрудники, находящиеся в зоне риска в связи с хроническими заболеваниями, возрастом или семейными обстоятельствами, продолжат трудиться на «удаленке».

"Мы постарались детально проработать все аспекты, необходимые для безопасного выхода людей, — от графика тестирования на COVID-19 и протоколов работы в офисах в новых реалиях до памяток, вебинаров и психологической поддержки всех, кто возвращается в офисы», — отметил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по организационным вопросам Кирилл Кравченко.

Так, попасть в офис можно будет только по цифровому пропуску, синхронизированному с корпоративной системой контроля здоровья персонала: работникам с признаками заболевания или при отсутствии отрицательного теста на коронавирус проход заблокируют автоматически.

Для профилактики в компании собираются тестировать персонал регулярно — каждые одну-две недели.

В офисах на входе измеряют температуру, установлены бактерицидные рециркуляторы и емкости с антисептиками. Дистанцию в 1,5 метра также обещают соблюдать, сотрудникам ежедневно выдают защитные маски и перчатки. Чтобы разграничить потоки персонала, было решено ввести распределенный график начала и конца рабочего дня.