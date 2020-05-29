Ярославль, 29 мая, 2020, 14:19 — ИА Регнум. МЧС предупреждает о возможных подтоплениях в Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отдел ГО и ЧС мэрии Ярославля. К новому подъему воды могут привести обильные осадки, которые ожидаются в регионе с 28 по 31 мая.

Затопленый пляж в Ярославле

«На основании метеорологического прогноза над территорией ЦФО будет развиваться обширная циклоническая депрессия, которая будет усиливаться за счет поступления влажного и теплого морского воздуха с акватории Черного моря. На малых и средних реках Московской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Тверской, Ярославской и Рязанской областей при формировании быстроразвивающихся паводков возможен выход воды на пойму и локальные достижения отметок неблагоприятного гидрологического явления. Рост уровня воды на реках местами будет достигать 1 — 2 м. При прохождении паводка ожидаются локальные затопления пониженных участков речных пойм, низководных мостов», — рассказали метеорологи из ФГБУ «Центральное УГМС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Костромской области из-за дождей уже введен режим повышенной готовности. В Ярославле вода также может подниматься на 1−2 метра. На утро 29 мая до опасных отметок еще далеко: уровень воды в Волге составляет 84,67 метра при неблагоприятном в 88 метров.

«При осадках возможны перебои в работе ливнёвок, предприятие «Ремонт и обслуживание гидросистем» находится в боевой готовности», — отметил начальник отдела ГО и ЧС мэрии Ярославля Андрей Чекалев.

Ранее уровень воды в Волге существенно поднимался в начале мая, были затоплены набережная в Рыбинске и городской пляж в Ярославле.