Тверь, 29 мая, 2020, 12:58 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил выпускников 2020 года с окончанием школы и с последним звонком, сообщили 29 мая в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Этот день навсегда останется для вас одним из самых замечательных дней в вашей жизни. Вы прощаетесь со школой, которая дала вам знания и подарила хороших и верных друзей. Впереди у вас достижение новых целей и покорение новых вершин. В своей жизни никогда не забывайте своих учителей и то, чему они учили вас. Это любовь к родной школе, желание найти свое призвание в жизни и принести пользу Родине. Главное — всегда оставаться порядочными и трудолюбивыми людьми и быть достойными гражданами нашей великой России», — сказал в обращении к выпускникам Игорь Руденя. Глава региона также произнёс слова благодарности в адрес учителей.

Отметим, в этом году тверские школы заканчивают 6 тыс. 096 одиннадцатиклассников. Праздник последнего звонка в регионе в связи с пандемией проводится в новом формате — онлайн.

В городах и районах области в честь выпускников проходят различные акции и флешмобы. Самой масштабной станет региональная акция: на телеканале «Тверской проспект — Регион» в 15:30 и в социальных сетях состоится трансляция единого школьного видеоальбома, созданного из фотографий всех 11-х классов Тверской области. Все выпускники Тверской области также исполнили песню «Когда уйдем со школьного двора». В завершение видеоальбома прозвучит фрагмент этого флешмоба, полная версия будет доступна в социальных сетях.