Тирана, 29 мая, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Посол США в Албании Юри Ким и министр обороны Албании Ольта Джачка 29 мая торжественно подписали соглашение о передаче США в распоряжение вооруженных сил Албании вертолетов UH-60 Blackhawk «Черный ястреб». Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

ATA, албанское государственное новостное агентство Подписание соглашения о передаче вертолетов на авиабазе в Фарке послом США в Албании Юри Ким и министром обороны Албании Ольтой Джачкой

По данным журналистов, подписание соглашения состоялось на территории албанской военно-воздушной базы в Фарке. При подписании посол США Юри Ким заявила, что Соединенные Штаты Америки и Албания продолжат держаться «плечом к плечу».

Подготовка проекта по оснащению ВВС Албании американскими вертолетами заняла больше года. После визита Джачки в штаб Национальной гвардии США в Нью-Джерси американские военнослужащие осуществляли обучение албанских пилотом навыкам использования новой техники. Количество переданных вертолетов не уточняется, как и точное время их передачи в распоряжение албанских ВВС.