Ульяновск, 29 мая, 2020, 11:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области за последние сутки выявлены десятки новых носителей коронавируса, зарегистрирован один летальный исход. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

По данным на 29 мая (10:35 мск), в Ульяновской области всего официально выявлен 2271 случай заражения, в том числе за последние сутки подтверждено 75 случаев SARS-CoV-2.

Выздоровели в настоящее время 634 пациента с COVID-19, в том числе за последние сутки — 20 человек. Умерли восемь человек с коронавирусом, за последние сутки — один пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские медики получили защитные костюмы от тайваньских партнёров.

26 мая стало известно, что поступило заключение, подтверждающее диагноз у жителя Заволжского района Ульяновска, умершего 1 мая. Мужчина старше 55 лет был госпитализирован в Центральную клиническую медико-санитарную часть 23 апреля, у него диагностировали внебольничную пневмонию, последующий тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. В региональном министерстве здравоохранения отмечают, что «в течение нескольких дней лечения наблюдалось улучшение состояния пациента, но в виду быстро развившегося отека легких, и, несмотря на оказанные реанимационные меры, спасти жизнь не удалось». В ведомстве уточняют, что заболевание «отягощалось сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы».

Напомним, в Приволжском федеральном округе третий день подряд число выздоровевших граждан, у которых ранее был выявлен положительный результат теста на коронавирус, превышает число новых случаев заражения.

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