В Ульяновской области за сутки выявлены 75 носителей коронавируса
Ульяновск, 29 мая, 2020, 11:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области за последние сутки выявлены десятки новых носителей коронавируса, зарегистрирован один летальный исход. Такие данные приводит оперативный штаб России.
По данным на 29 мая (10:35 мск), в Ульяновской области всего официально выявлен 2271 случай заражения, в том числе за последние сутки подтверждено 75 случаев SARS-CoV-2.
Выздоровели в настоящее время 634 пациента с COVID-19, в том числе за последние сутки — 20 человек. Умерли восемь человек с коронавирусом, за последние сутки — один пациент.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские медики получили защитные костюмы от тайваньских партнёров.
26 мая стало известно, что поступило заключение, подтверждающее диагноз у жителя Заволжского района Ульяновска, умершего 1 мая. Мужчина старше 55 лет был госпитализирован в Центральную клиническую медико-санитарную часть 23 апреля, у него диагностировали внебольничную пневмонию, последующий тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. В региональном министерстве здравоохранения отмечают, что «в течение нескольких дней лечения наблюдалось улучшение состояния пациента, но в виду быстро развившегося отека легких, и, несмотря на оказанные реанимационные меры, спасти жизнь не удалось». В ведомстве уточняют, что заболевание «отягощалось сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы».
Напомним, в Приволжском федеральном округе третий день подряд число выздоровевших граждан, у которых ранее был выявлен положительный результат теста на коронавирус, превышает число новых случаев заражения.
Подробнее: В Поволжье вновь число выздоровевших превысило число новых носителей вирус