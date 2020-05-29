Санкт-Петербург, 29 мая, 2020, 10:12 — ИА Регнум. В Петербурге после смягчения ограничений из-за коронавируса восстановить ресурс проездных билетов льготники смогут в 735 точках. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажир заходит в метро

Напомним, власти города решили с 1 июня восстановить действие льготных и бесплатных проездных для школьников, студентов, пенсионеров и других категорий пассажиров, которым заблокировали проездные, чтобы подвигнуть к самоизоляции.

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В течение июня проездной будет активирован автоматически с ресурсом, который сохранился на нем на 28 марта 2020 года. Для этого необходимо в вестибюле любой станции метро приложить проездной билет к автомату по продаже билетов, визуализатору ресурса или обратиться в кассу. Можно также воспользоваться визуализаторами в 50 отделениях Сбербанка.

Всего, подсчитали власти, в Петербурге есть 735 точек для автоматизированной активации. Этой возможностью смогут воспользоваться почти 1 млн петербуржцев.

Владельцы годовых бесплатных проездных билетов смогут совершать поездки с 1 июня по действующим билетам.

Продажи льготных билетов на новый срок, которые тоже приостановили из-за пандемии коронавируса, возобновят в кассах метро и через интернет также с 1 июня.

Восстановить билет можно и в июле — вплоть до конца года — но для этого придется подать заявление, чтобы не потерять имевшийся ресурс. Заявку можно оставить в любой кассе метро или через интернет. После проверки информации в течение десяти дней пассажиру будет предложен наиболее удобный вариант восстановления.

Если речь о льготном проездном, который действовал только на наземном транспорте, то нужно обратиться в точку продаж СПб ГКУ «Организатор перевозок» с 1 июня по 31 декабря.

Нельготные билеты тоже можно восстановить, если по ним не совершалось ни одной поездки с 28 марта по 1 июня, а билет рассчитан более чем на 10 суток. Правила восстановления остаются такими же, как и с льготными карточками.