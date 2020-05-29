Санкт-Петербург, 29 мая, 2020, 09:28 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга отказались отменять противопожарный режим на территории городских лесов и лесопарков в конце мая. Несмотря на смягчение некоторых ограничений из-за коронавируса с 1 июня, запрет на посещение лесных зон продлевается по 14 июня 2020 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Сирень

Запрещено посещение гражданами лесопарковых зон, городских лесов, запрещается въезд транспортных средств в парки, лесопарковые зоны и городские леса. Исключение делается только для ведения лесохозяйственной деятельности и для предупреждения и ликвидации пожаров.

Одновременно в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях, в зонах зеленых насаждений запрещается разведение огня, сжигание мусора и сухой растительности, проведение всех видов пожароопасных работ.

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Напомним, с 1 июня в Петербурге масочно-перчаточный режим на улицах перестанет быть обязательным, пожилым людям также разрешено покидать места проживания, не опасаясь санкций. Возобновляется оказание юридических и нотариальных услуг, разрешается посещение кладбищ, восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов.

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В то же время маски и перчатки остаются обязательными при поездках в общественном транспорте, при нахождении на вокзалах и в аэропорту, при посещении объектов торговли и бытового обслуживания, других организаций, при посещении кладбищ.