Чувашия, 29 мая, 2020, 07:37 — ИА Регнум. В Чувашии после антилидерства Ядринского района по числу выявленных носителей коронавируса ушёл в отставку глава администрации Андрей Софронов. В муниципалитете вернули прежние меры ограничения и ввели дополнительные.

Cap.ru На заседании депутатского корпуса

28 мая на внеочередном заседании депутатов Ядринского районного собрания депутаты удовлетворили заявление руководителя администрации Ядринского района Андрея Софронова об отставке «по собственному желанию». Он руководил муниципальным образованием 3,5 года, со 2 декабря 2016 года. Исполнение обязанностей возложено на первого заместителя сити-менеджера Александра Семенова.

Также на заседании создана конкурсная комиссия из состава депутатов (пятеро человек) для проведения конкурса на замещение вакантной должности главы районной администрации. Остальных пять человек, которые войдут в состав конкурной комиссии, назначит врио главы Чувашии Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ядринском районе в четыре раза превысило среднереспубликанский показатель. 26 мая в Ядрине работала рабочая группа. Руководитель республики Олег Николаев констатировал, что ситуация «в городе абсолютно не контролировалась», а район по числу выявленных заражений коронавирусом уступает только Чебоксарам. 27 мая в районе были ужесточены ограничительные меры.

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