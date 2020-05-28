Кишинёв, 28 мая, 2020, 22:28 — ИА Регнум. В случае вероятного проигрыша президента Молдавии Игоря Додона на очередных президентских выборах Россия может пожертвовать фигурой Додона, пересмотреть свою стратегию в республике и, возможно, начать поиск новых опорных фигур и политических формирований. Такого мнения, как передает ИА REGNUM, придерживается эксперт RTAСергей Чебан.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Он напомнил, что в последнее время по позициям Додона в Молдавии был нанесен ряд ударов. Сначала было сорвано выделение российского кредита, затем началась работа по перегруппированию сил в парламенте с прицелом на развал правящего большинства.

«Неоднозначные итоги единоличного правления президента вкупе с точечными «сливами» компрометирующего материала, вероятнее всего, призваны свести к нулю его шансы на переизбрание и, в свою очередь, сделать неотвратимой победу прозападного кандидата на фоне перехвата власти у социалистов», — отметил Чебан.

Он считает крайне низкой вероятность того, что Москва и Вашингтон снова договорятся и найдут формулу отношений на молдавском направлении (как это случилось в июне 2019 года, когда отстранили от власти олигарха Владимира Плахотнюка и создали коалицию социалистов с блоком ACUM).

«Не стоит исключать, что, уловив траекторию движения политической ситуации в Кишиневе, российская сторона может пожертвовать президентской фигурой для перезапуска дискуссии с западными партнерами. Интерес Москвы, как известно, заключается в сохранении своих позиций в молдавской игре, поскольку, скорее всего, российское руководство не теряет надежды в очередной раз развить частный успех в партнерстве с западными державами для перехода к более сложным вопросам общеевропейского уровня», — отметил эксперт.

Альтернативой, по его словам, может стать и вероятный сценарий по «тотальной маргинализации российского фактора в Молдавии, тизером которого можно считать историю с российской кредитной линией».

Сергей Чебан «В условиях такого завышения ставок Москве, скорее всего, потребуется полностью пересматривать свою стратегию на этом направлении — возможно, с поиском новых опорных фигур и политических формирований в Молдавии».

Напомним президентские выборы в Молдавии назначены на 1 ноября 2019 года. Не исключено, что они пройдут одновременно с досрочными парламентскими выборами. И в этом случае за один день решится вопрос о всей полноте власти в республике.