* запрещённая в России организация

Дамаск, 28 мая, 2020, 22:17 — ИА Регнум. Несколько обстрелов с позиций террористов организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зафиксированы за прошедшие сутки на территории Идлибской зоны деэскалации, где введен режим прекращения огня, сообщил 28 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв.

Mada Media Сирийский боевик

По информации российских военных, террористы подвергли обстрелу поселение Джубас и трижды обстреляли поселение Руайха на территории сирийской провинции Идлиб.

Журавлёв подчеркнул, что огонь вёлся с позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, на территории зоны деэскалации «Идлиб» с 6 марта 2020 года был введен режим прекращения огня на основании российско-турецких договорённостей, подписанных в Москве.

*"Джебхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.