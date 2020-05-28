Воронеж, 28 мая, 2020, 20:53 — ИА Регнум. Режим самоизоляции в Воронежской области продлён до 15 июня. Об этом 28 мая на заседании регионального оперштаба объявил губернатор Александр Гусев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. При этом в период самоизоляции власти могут как ужесточить, так и ослабить ограничительные меры.

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«Меня беспокоит количество больных, которые госпитализированы в наши медицинские организации. Разрешая работу предприятиям и учреждениям, мы требовали соблюдение санитарных норм и проведение противоэпидемиологических мероприятий. Рост последних дней говорит о том, что ситуация еще может усложняться. Ни у кого не должно быть никакой расслабленности», — отметил на заседании Гусев.

С 20 мая, после начала первого этапа ограничений, в Воронеже заработали две тысячи магазинов непродовольственных товаров, пять рынков и 65 ярмарок. Рейды по проверке исполнения эпидемических требований проводятся ежедневно. Больше всего нарушений выявлено на Юго-Западном рынке. В связи с чем Александр Гусев поручил провести комплексные проверки воронежских рынков в выходные дни, когда там находится множество людей.

На данный момент в регионе выявлено 1 тыс. 753 случая заражения коронавирусом, 58% всех носителей приходится на Воронеж. 1293 человека выздоровели, 18 скончались. Режим самоизоляции в Воронежской области действует с 31 марта, с 12 мая в регионе введён масочный режим.