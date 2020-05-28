Санкт-Петербург, 28 мая, 2020, 19:15 — ИА Регнум. Пенсионерам и другим льготникам Санкт-Петербурга разблокируют проездные с 1 июня 2020 года. Об этом 28 мая сообщили в городской администрации. Чиновники обещают, что ресурс, который был на карте на 28 марта 2020 года, когда проездные «отключили», чтобы мотивировать граждан сидеть дома, «будет полностью восстановлен».

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры заходят в автобус в условиях масочного режима в Санкт-Петербурге

Активировать льготный или бесплатный проездной в июне можно будет автоматически, а с 1 июля и до конца года — по заявке. Таким образом, даже те, кто уехал на дачу или лечится в больнице, свой ресурс на карте не потеряют.

Например, если на момент блокировки у пассажира не были использованы 12 дней на карте, то в июне они восстановятся автоматически при первой поездке, если же он по любым причинам воспользуется общественным транспортом только в октябре, то по заявлению ему восстановят проездной с требуемой даты.

Подробная инструкция будет опубликована на официальных сайтах Смольного, ГУП «Организатор перевозок» и ГУП «Петербургский метрополитен».

Кроме того, по просьбам жителей пригородных районов — Колпино, Пушкина, Павловска, Ломоносова и прочих — для льготников с 1 июня восстанавливается и бесплатный проезд в пригородных поездах в обе стороны, если начальный и конечный пункт поездки находятся на территории Петербурга.

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Аналогичная схема будет применяться и для пригородных автобусов — билет за 10% от стоимости можно будет приобрести на поездку в любую сторону в пределах города.

Право на бесплатный или льготный проезд в Петербурге имеют все обучающиеся, пенсионеры, а также мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

В то же время, подчеркивает Смольный, для них с 1 по 14 июня приостанавливают действие льготных и бесплатных проездных в пригородных автобусах и электричках на поездках в направлении к Петербургу — за исключением участков в административных границах города.