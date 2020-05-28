Санкт-Петербург, 28 мая, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Власти Петербурга объяснили, в каких случаях ношение масок и перчаток останется обязательным даже после смягчения с 1 июня ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. Во всех общественных местах, за исключением улиц, средства индивидуальной защиты по-прежнему придется надевать.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на Дворцовой набережной

Напомним, по решению губернатора Александра Беглова, обязанность использовать маски и перчатки на улицах города, то есть за пределами зданий, строений, сооружений, с 1 июня заменяется на рекомендацию их использовать.

При этом средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) остаются обязательными в следующих случаях:

— при посещении помещений организаций и ИП, в том числе объектов торговли и бытового обслуживания;

— при посещении вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта;

— во всех видах транспорта общего пользования;

— на остановках общественного транспорта;

— на территориях кладбищ.

Напомним, что с 1 июня в Петербурге для граждан старше 65 лет отменяется обязательный режим самоизоляции, но им рекомендовано не покидать места проживания, за исключением случаев вынужденного выхода из дома. Также с началом лета будет разрешено одиночное и семейное посещение кладбищ — но только в масках и перчатках.

С 1 июня в городе возобновляется оказание юридических и нотариальных услуг по предварительной записи, а в государственных детских садах будет увеличено количество дежурных групп (не более 12 воспитанников в группе).

Наконец, восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет.