Москва, 28 мая, 2020, 18:28 — ИА Регнум. В Москве опубликовали график, по которому жители смогут безопасно прогуливаться на улице. Схема размещена 28 мая на сайте мэра и правительства столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На прогулке

По инструкции, расписание можно узнать, выбрав нужный дом на карте или вбив его адрес в поисковую строку. Также планируется развесить объявления в подъездах, разложить по почтовым ящикам и опубликовать в мобильных приложениях и на портале «Яндекса».

Узнать время прогулок можно по ссылке.